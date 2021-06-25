休兵1天後，西武獅隊25日起與歐力士隊進行3連戰，台灣好手吳念庭3打數1安打，第9局靠著精準選球獲得保送，開啟球隊攻勢，最終西武以3比1逆轉勝出。

吳念庭此役擔任二壘手、打第5棒，首打席敲出中外野飛球出局，4局上二壘有人時敲出安打，形成一、三壘有人局面，不過西武攻勢沒能延續，仍以0比1落後。

7局打完仍陷入1分落後的西武，第8局靠著2個保送和栗山巧的關鍵安打追平比分，9局上吳念庭首位上場打擊，面對前大聯盟投手平野佳壽，他纏鬥9球選到保送，也開啟了球隊攻勢。

吳念庭獲得保送上壘後換代跑退場，下一棒的山川穂高瞄準第1球就積極出棒，敲出致勝二壘安打，史班根伯格（Cory Spangenberg）再補上1支三壘安打，助隊取得3比1領先。

9局下西武換上終結者平良海馬，雖然他投出1次觸身球保送，但仍成功守成，只用9球完成連續36場無失分。