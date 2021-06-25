曾因脊椎傷勢中斷棒球路的鶯歌工商投手賴知頎，在教練王傳家的鼓勵下今年決定投入中職選秀，希望能一圓職棒夢，能與中信兄弟張志豪來場投打對決。

賴知頎國小打社區棒球，直到國中才開始接受正規訓練，卻在國三時碰上脊椎受傷重大傷勢打擊，心情十分沮喪，一度擔心無法繼續打球。

受傷後一年半的時間中爸媽帶著他到處看醫生，後來接受治療，2個月打一次PRP、2周打一次葡萄糖，加上3個月的復健時間，直到高二木棒聯賽才回到球場。

「王（傳家）教練真的是我的貴人，能再度回到球場也是他幫助我很多，謝謝他知道我受傷還是願意等我。」賴知頎下定決心投入選秀也是總教練王傳家的鼓勵，「教練肯定我的實力，且運動生涯有限，就希望能夠趕快去挑戰看看。」

賴知頎表示，王傳家建議自己要再增加身體素質，以應付長時間的職棒賽季，目前他最快球速可達148公里、速球均速143至145公里左右，「另外還有滑球、指叉、伸卡球，目前也多練變速球。」

雖然今年不少旅外球員回歸，但賴知頎不怕因此影響選秀順位，「上場機會都是靠自己爭取，所以不會太介意。」他認為斜肩投球姿勢是優勢，自己也不會畏懼大場面，「目前最有自信的球路是滑球，希望之後有機會能跟李振昌前輩討教，最想對決的打者是張志豪前輩。」