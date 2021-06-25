看來昔日公牛球星「大鏢客」皮朋擺明要跟籃網前鋒杜蘭特上演口水戰！皮朋近日上節目公開評論，他認為「小皇帝」詹姆斯打球比起杜蘭特更聰明，因為詹皇不會跟杜蘭特一樣在東區準決賽G7投那種追平絕殺球，自然引發杜蘭特在社群媒體公然回嗆。

「你看過詹姆斯這樣出手嗎？他不會這樣的，他會打得更聰明，喊一個擋拆戰術，這是杜蘭特做不到的，」皮朋說，「杜蘭特可以比詹姆斯攻下更多分數，但他超越詹姆斯了嗎？沒有，杜蘭特只想靠自己打敗公鹿，而不是靠整個球隊。」

「你明白我的意思嗎？詹姆斯會想出擊敗公鹿方法，不會搞到精疲力盡，他可能不會投那最後一球，」皮朋說，「儘管杜蘭特的進攻能力真的很棒，但這也是他的最大敵人，因為這讓他不知道如何打團隊籃球，只會自己一拳一拳打擊對手。」

眼見自己被皮朋刻意貶低，杜蘭特當然毫不刻意在社群媒體回嗆皮朋，「偉大的皮朋沒有辦法在最後時刻投籃，難道不是因為他的主帥要替隊內更好射手(暗指喬丹)制訂戰術？公牛隊是跟著『禪師』菲爾傑克生戰術走的，絕對不是你！＃皮朋」