Trae Young heads to the locker room with an apparent ankle injury



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這次NBA裁判不是吹「黑哨」，而是出「黑腳」嗎？公鹿28日在東區冠軍賽G3靠著米德頓末節狂掃20分，最後以113比102逆轉擊退地主老鷹，但整場比賽最關鍵的時刻，還是第3節還剩29秒，老鷹後衛崔楊扭傷右腳踝退場，「兇手」竟是站在場邊的裁判。

當時老鷹還以85比82領先，可是崔楊傳出相當離譜的球，直接把球傳給公鹿前鋒波提斯手上，讓他趁機發動快攻，眼見局面生變，崔楊打算回防之際，右腳剛好踩到站在場邊的裁判腳上，當場造成崔楊右腳踝扭傷，讓他只能感到相當錯愕。

老鷹總教練麥克米蘭也馬上喊出暫停，讓崔楊趕緊進入休息室內接受治療，他也在末節還剩8分44秒重回場上，可是接下來他除了投進1顆三分球，比賽最後5分鐘之內完全得分掛零，很明顯就是受到腳踝傷勢影響，公鹿也順勢逆轉戰局。

姑且不管那名裁判的站位是否錯誤，或是那名裁判沒有注意場上球員位置，但因為裁判這次的「黑腳」事件，確實造成場上局勢大幅轉變，更讓老鷹擔憂的是，崔楊的腳踝扭傷是否影響他在接下來比賽的表現，畢竟老鷹少了他，簡直變成另外一支球隊。