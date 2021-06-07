蘇貞昌8、9日立院備詢談紓困講疫苗 會沒開"架先吵"

立法院今天上午針對第三會期臨時會進行朝野協商，在在野黨強力要求下，行政院長蘇貞昌明後兩天都要到立法院備詢，並對紓困特別預算和疫苗採購、施打計畫進行報告。不過，在協商過程中，國民黨立委陳玉珍先後槓上民進黨立院總召柯建銘和綠委羅致政，羅質疑陳玉珍是否要杯葛預算，陳玉珍則回嗆不要把立法院當成立法局。

在朝野協商會議中，柯建銘表示，預算裡面已經包括所有的一切了，陳玉珍則說，我們特別指出來，強調它的重要性，難道柯總召覺得疫苗採購不重要嗎？柯回答，行政院長備詢的時候，乃至委員會的時候，都會問，「一問馬上答就結束了」，但陳玉珍認為要強調立法院對疫苗採購的重視，並指這不是柯可以幫行政院長回答的。

接著2人陷入爭吵，陳玉珍質疑，民進黨這麼害怕疫苗的報告列入正式的報告嗎？全民多麼想要知道，柯則回應沒有害怕，而就在2人僵持不下時，陳玉珍旁邊的民眾黨立委高虹安出來打圓場，向立法院長游錫堃表示，是不是院長可以幫忙協商？

之後，國民黨立院總召費鴻泰向柯建銘建議，他認為可以在多加幾個字讓報告更完整，但柯建銘則不這麼認為，「法律的案子不是這樣講」，並指出現在應理性探討，這時陳玉珍忍不住直言，「唉唷，百姓想知道什麼時候可以打疫苗」，並問柯，「你是在害怕什麼？你幹嘛害怕行政院長報告？」柯則說，「今天不是在搞這個」。

這時，羅致政也加入戰局，質問陳玉珍，「你們把簡單的問題複雜化，是要杯葛預算是不是？你們是要杯葛預算嗎？陳玉珍回應，「你們不想讓百姓知道疫苗採購到什麼地步嗎？」而羅致政則繼續問陳玉珍是否要杯葛預算？陳玉珍反嗆，「你在杯葛疫苗採購情形嗎？不要讓百姓知道？」羅致政回答，「不要指控」。

羅致政表示，不要用專案報告杯葛預算，陳玉珍反嗆，「什麼杯葛預算？要求專案報告是我們的權利，你不要當自己是行政院立法局好不好」，羅致政則說，不要把簡單的問題複雜化，陳玉珍指出，「我們是立法委員是國會，就加一句就好了」，羅致政反問，「你講怕什麼」，並再度質疑陳玉珍是否在杯葛？陳玉珍回答，百姓想知道什麼時候有疫苗？打算怎麼打？羅致政則緊咬陳玉珍指她就是在杯葛，2人爭吵時的場面火爆，連游錫堃都趕緊呼籲雙方冷靜。

(中時新聞網)