新冠肺炎疫情持續嚴峻，疫苗卻是杯水車薪。台中市議會國民黨團13日強烈譴責民進黨中央政府不思儘速補足疫苗，讓所有國人施打；反而利用友邦緊急支援的少量疫苗，進行疫苗分配的政治操作。黨團書記長陳政顯說，妄圖利用人性激化國民鬥爭手段卑劣不仁，讓難過的端午節更烏煙瘴氣。

陳政顯說，民進黨中央政府先是宣布這批疫苗要讓全國75歲以上民眾施打，但又不公開明言會分批發給，以致第一時間未領到足額發給數量的地方政府，只好緊急調整各類人員施打比率；讓期待不已的75歲以上國民，因資訊落差緣故，錯誤認知是地方政府行政不周延所致，中央嫁禍令人不齒。

國民黨團執行長吳瓊華指出，軍警冒著極大風險在第一線協助防疫，屬於優先施打順序，但第一時間卻只有高雄獲得國軍疫苗，那其他縣市的軍人權益呢？依照中央目前發給各地方政府的「齊頭式平等」模式，各縣市也都應該要有國軍疫苗，高雄有其他縣市沒有顯然不公平，中央欠各地國軍合理的交待。

副執行長黃健豪說，中央疫苗採購上迄今總是資訊模糊，現在就連疫苗分配與發送也是打模糊仗，僅是在發給時以電子郵件告知數量，不提前發文讓各地方政府知曉確切期程與數額，以便進行相關行政作業規劃；是中央行政能力不足還是別有算計，相信民眾的眼睛都是雪亮的。

陳政顯說，411位且仍在持續上升的死亡人數，讓人觸目驚心！在冷漠無能的執政者來看只是冰冷的數字，但是每一位皆是寳貴的生命也都影響每個家庭的生活。黨團呼籲，中央應儘速加購國際認證疫苗，並在各批採購疫苗到貨後，立即將所有流程與作業進行狀態，在指揮中心網站上公開，民間物流業者做得到，國家更應該要做得比民間業者更好。

台中市議會國民黨強調，各縣市與中央部會依指揮中心規定施打順序提報之各類人員施打數量、單位清冊、人名等資料，除依個資法進行必要隱示，也應全數公開以昭公信；藉由特定媒體或人士流出資訊引發爭議、中央才出面澄清的作法，只會讓社會對立、形成防疫工作阻礙，中央政府別再帶頭惡搞。