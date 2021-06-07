疫情再度衝擊藝文產業，根據文化部統計，估計到6月初藝文界的損失為近6億元，不少表演團隊苦撐，文化部也提出藝文紓困4.0，國家表演藝術中心（國表藝）董事長朱宗慶表示，已重新盤點場館資源，提出五個方向，預計投入1.28億元資源，陪藝文界度過寒冬。

去年6月7日是藝文場館解封之日，但今年卻再度遇上封館，朱宗慶表示，二度長期停演，對表演藝術的傷害很大，「這不只是演出取消和延期，後續資源會受到衝擊和影響，要恢復需要一段時間，在這冰凍時期，我們要盡可能存好表團能量，以及思考在疫情後，怎麼帶觀眾回劇場，讓一切順利接軌。」

今年國表藝因應的作法包括，延續去年的場租減免以及售票系統佣金減免措施與期程，節目延期的後續檔期安排，持續支持國內作品製作和研發，數位觀演平台的擴充和人才儲備，以及推動數位文化行動計畫。

此外，疫情下的表演藝術，勢必要有不同呈現方式，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，5G創作和數位直播，都會繼續發展，如：今年3月曾和荷蘭阿姆斯特丹劇團合作，推出以現場直播方式，讓台灣觀眾坐在劇院看戲，「他們的線上劇場，一場票房可達3、4千張票，有很大的發展，值得參考。」

台中國家歌劇院總監邱瑗表示，近年開始開發數位觀演節目，對觀眾和藝術家都有很大的改變，之後將加強化數位學習網域，讓線上學習也有沉浸式效果。國家交響樂團郭玟岑表示，將積極規劃新製作，推動線上和數位發展，如：新的聲音節目（Podcast）也將推出。

衛武營藝術總監簡文彬表示，過往國際慣例，在兩、三年前就把一檔節目的檔期敲好，這樣的模式已被打破，「未來創作需要思考防疫版本應該怎麼演？以因應疫情的變化。」

(中時 )