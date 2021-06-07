疫情持續延燒，六都市長輿情「民調」誰表現最受矚目？雙北地區在這波疫情爆發後成為重災區，醫師出身的台北市長柯文哲、警察出身的新北市長侯友宜、也分別宣布防疫新措施。輿情民調統計網站「聲量看政治」整理近一個月網路聲量發現，除衛福部長陳時中外，六都市長中，以柯文哲聲量最高，侯友宜聲量居次，桃園市長鄭文燦居第三。

桃園市長 鄭文燦。(圖/本報資料照)

臉書粉專「聲量看政治」7日貼文表示，以5月10日至今為止，共680小時的即時新聞社群聲量，就衛福部長陳時中、六都首長，再加上基隆市長林右昌，這8位政治人物的聲量比較可發現，除陳時中需每日公布疫情外，台北市柯文哲聲量高達28.94%、侯友宜雖沒每天跟中央對槓，但適時與中央保持互動並每天開記者會宣布防疫措施，與柯文哲競爭聲量下也取得13.85%的聲量。

鄭文燦則因「拆籃框」等事件，拿下3.14%聲量，高雄市長陳其邁也有3.13%聲量、台中市長盧秀燕1.85%、台南市長黃偉哲0.9%。值得注意的是，基隆市長林右昌近日則因動用警方管制市場問題，搶下1.96%的聲量。

六都市長 近一個月網路聲量走勢圖。(圖/翻攝自 聲量看政治 臉書)

「聲量看政治」指出，柯文哲在嗆丟病例時的聲量達到最高，但其聲量高低落差起伏非常大。侯友宜則是在一開始的「封城說」獲得聲量迴響。

【短線看聲量柯文哲可能勝多，長線仍以陳時中勝出】 資料來源：https://reurl.cc/W3XyAZ 根據5/10至今共680小時的即時新聞社群聲量，比對陳時中、柯文哲、侯友宜、鄭文燦、陳其邁、林右昌、盧秀燕、黃偉哲等防疫官員與地方... 由聲量看政治發佈於 2021年6月6日 星期日

(中時新聞網)