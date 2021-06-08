【愛傳媒藺奕專欄】卡繆寫：「有時我們會沉淪於苦惱而無法自拔；躺平不動、没有鬥志也没有未來。」正在耍廢的你，這可能是你離諾貝爾文學獎得主最近的一刻。

極樂台灣助長疫情，外遇大現形，少數確診的關進醫院，他們可能還是幸運的，多數外遇者必須鎖在家裡，一對夫妻，在相互要求的失敗下，孩子成為彼此暫時性的解藥，但需要長期服用，很多人受不了，疫情期間的家，是他們的阿卡漢瘋人院（Arkham Asylum），最近我在幾個年齡不一的男性群組，看到共同的焦慮。

保羅・維希留在《消失的美學》有這樣的觀點：「一對衰老的伴侣之間，彼此總會被那些有限的、日常共同出現的（早已知悉且被對方等待中的）符號、氣味、活動與癖好的重複弄得視而不見，這是被誤用的所謂親密。」

古老拉丁文裡，外遇的男人叫Adultero，Utero是女性子宮，兩者不論發音和韻腳皆近似，早已預示男人的本能獸性，他不容易把話說清楚，因為始終想擴張領域，既是如此，便沒有早早設下明確邊界。

以前只知婚姻分金婚銀婚木婚，上網才發現原來外、豔遇在百度百科也有定義。

第一種草木之遇，講得就是阿公店，純粹因為外貌吸引、欲念需求，是一種金錢交易關係。

第二種浪花之遇，新創圈、媒體圈、影視圈和政壇最多，兩人都徘徊在昏天暗地的忙碌與孤獨之間，由於某種機缘而相遇，如水遇風、和岸相碰。

第三種金玉之遇，一方遇到出色或出眾的異性，驚為天人，就算繫著婚姻的繩，還是願意去靠近、去牽看看。無論結果如何，相互交往或曖昧的瞬間都會成為生命中一段美好回憶。這個層次的外遇，也是一般人普遍嚮往的。

最後是鑽石之遇。

彼此都在自己曾經夢想的領域裡發光，便成為相互的鏡子；一個眼神、一個小動作的關心，如閃電般擊中彼此内心，兩人迅速在心底為對方留下一塊專屬的空間。相互感應、相互感動，相互牽掛、相互珍惜，也許成為一輩子的緣份。

至於是否有圓滿結局，那是次要的問題。鑽石是最珍貴的，但是那些棱角藏在心尖，經常會有刺痛感的。

陪妳醉酒的人，註定不能送妳回家，法文Cest la vie.翻成中文：「就是命。」

相較來說，婚姻是什麽？婚姻的本質是斷捨離，斷捨離才能長相守。婚姻是兩人三腳關係，漫漫長路，哪有不跌倒、不吃土；只是，我們都可預期這一場疫情之後，許多夫妻的生離將遠遠多於死別，此刻，人人都像在不同類型的電影裡過日子，風暴之後，下一顆鏡頭，平和的彈出一行字幕：多年以後。

劇終。

作者為文學奬得主

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(中時新聞網)