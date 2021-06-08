觀望氣氛濃，周一歐美原油期貨微幅回落；受中國5月原油進口數據下降，抑制了市場原先對需求改善的樂觀態度；據了解，該數據較去年同期衰退14.6%，主要原因為中國煉油廠庫存無虞，故減少進口所致。

同時，本周伊朗將與英國、德國、俄羅斯等強權國家進行協商，內容包含與美國核協議的相關制裁；分析師表示，6月18日伊朗將舉行總統選舉，故美伊之間的核協議談判若無法達成共識，將有望為油價帶來支撐，這也令投資人先行獲利了結，市場觀望氣氛濃厚；其中美國原油跌幅0.6%，倫敦原油跌幅0.6%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.39美元，報每桶69.23美元；7月熱燃油維持平盤，報每加侖2.12美元；7月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖2.19美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.40美元，報每桶71.49美元。(商品行情網)

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