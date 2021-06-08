高端疫苗（6547）連殺六根跌停後，今（8）日逆轉勝，一早開盤未直接摜殺第七根跌停，因是改採預收款券並人工管制撮合，每20分鐘撮合一次，一早以190.5元下跌8.19％開出，成交量高達6,232張，但到了第二筆9點20分，即以漲停228元成交，成交量為981張。

等於高端今天股價從190.5元大跌8.19％拉上漲停228元大漲9.88％，上下震幅高達19.68％。

過去六根跌停，到底都是哪些券商受託買賣進出？據統計，從5月31日到6月7日止，凱基市政分公司是最大買超券商，買超382張，永土金市政分公司是第二大買超券商，買超130張，再來是國票新莊分公司、元大證券及華南永昌證券斗六分公司，則均買超逾百張。

至於近六日賣超券商則明顯集中在玉山高雄分公司，賣超高達1,108張，再來是國票安和分公司賣超642張、中國信託松江分公司501張、群益金鼎證券 潭子分公司258張，另外，新百王、元大土城分公司、元大民生分公司及富邦台南分公司等，均各賣超百張以上。

(工商 )