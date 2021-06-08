受中國5月原油進口數據低於預期，創今年以來新低的影響，加劇了投資人對全球燃料需求復甦的擔憂，引發盤中賣壓籠罩；周二(6/8)截至台北時間上午10點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.13美元，報每桶69.10美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.11美元，報每桶71.38美元。(商品行情網)

(時報資訊)