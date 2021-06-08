《國際油價》原油亞洲電子盤續弱 10:182021/06/08 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受中國5月原油進口數據低於預期，創今年以來新低的影響，加劇了投資人對全球燃料需求復甦的擔憂，引發盤中賣壓籠罩；周二(6/8)截至台北時間上午10點10分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.13美元，報每桶69.10美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.11美元，報每桶71.38美元。(商品行情網) 《電子通路》聯強貼息 Q2營運續看旺 《電子零件》車用＋工業儲能 系統電H2樂觀 (時報資訊) #全球 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 居家隔離概念 發燒 04:102021/06/08 財經要聞 《半導體》欣銓5月營收續雙升寫次高 擴產添成長動能 11:262021/06/08 財經 世足資格賽》中華隊15號專打袋鼠 高偉傑攻破澳洲大門 02:432021/06/08 體育 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨微幅回落 09:442021/06/08 財經 《半導體》超豐5月營收連3月創高 Q2可望續締新猷 10:352021/06/08 財經 電子股成交比重回到五成 台股早盤站上萬七關卡 09:192021/06/08 財經 《晨間解盤》區間震盪 逢低分批(倫元投顧提供) 08:532021/06/08 財經 史話》寶島再逢春──中國謀略（二） 09:202021/06/08 兩岸史話 美國政府追回數百萬美元Colonial Pipeline贖金 08:582021/06/08 財經 《紡纖股》營收年增連6升 東隆興欣喜 10:182021/06/08 財經 《商情》黃金亞洲電子盤持穩 11:092021/06/08 財經 財經熱門新聞 高端終結跌停 網驚有人開盤接走6000多張 現賺19％ - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 紓困貸款行員惡夢 財政部：無限時、無競賽 - 財經 國內市場飄起六月雪 山葉機車提前休假過端午 - 財經要聞 - 工商時報 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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