矽晶圓大廠環球晶宣布，與格芯（Globalfoundries）簽8億美元長約，將於密蘇里州廠增加12吋SOI晶圓產量，並擴充密蘇里州聖彼得斯現有的8吋SOI晶圓產能，外資聞訊讚好，摩根士丹利證券認為，這象徵利基型產品有特定需求，給予環球晶「優於大盤」投資評等。

以賽亞調研（Isaiah Research）執行長曾盟斌指出，矽晶圓主要客戶來自於晶圓代工與IDM廠，如果晶圓代工跟IDM產能持續擴產，那麼對於矽晶圓產業的需求成長就會更明顯。

除此之外，以賽亞認為，矽晶圓跟客戶簽長約是相當普遍的事情，以往平均約3～5年，現在看到格芯已跟環球晶談價簽訂長約，一般而言，也代表客戶預期未來價格有機會逐步上漲，愈快簽訂合約，愈能夠儘早確保產能供應無虞，以及避免漲價風險。

另一方面，長約對於矽晶圓供應商來說，亦能夠能夠確保產能分配跟價格的穩定。至於矽晶圓整體漲價幅度表現，據以賽亞調查，上半年各家的現貨價平均漲約10％，下半年各家（Shin-Etsu、環球晶、SUMCO）合約價格可能再漲5～10％。

(工商 )