為避免疫情擴散，不少人取消出遊或返鄉計畫，專家建議，疫情期間宅在家，不妨趁此好好訂立理財計畫，提早為以後的退休生活做準備，端午宅在家省下來的車資、旅費，剛好可以加碼做為理財資金。而元大投信響應防疫，針對線上申購推出端午優惠活動，即日起至6月30日透過網路定期定額申購指定台股基金，可享終身零手續費優惠。

元大龍頭基金研究團隊表示，儘管台股日前受疫情影響出現震盪，但只要基本面不變，台股仍將回歸原先走勢，觀察台灣GDP等多項經濟數據，都可反映出台灣企業成長動能無虞，從逐漸回穩的台股大盤也展現出台股修復性，建議投資人可利用定期定額方式，投入精選一籃子優質龍頭企業的台股基金，透過分散標的與進場時間來分散風險。

為響應防疫與推廣長期理財，元大投信6月推出端午優惠專案，即日起至6月30日，透過「元大投信基金理財網」或「元大投信FundTech APP」線上定期定額申購指定台股基金，輸入專屬序號「DRAGON」，即可享有終身0%手續費優惠。

元大投信表示，端午優惠專案特別精選8檔台股基金，包含國民經典基金：元大台灣高股息優質龍頭基金 、元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金；以及元大五小福：元大卓越基金、元大高科技基金、元大經貿基金、元大2001基金、元大多福基金。

元大投信指出，不管是投資小白或有經驗的存股族都可藉由優質台股基金，輕鬆參與台股市場，不用盯盤、不用煩惱如何擇股擇時。以元大台灣高股息優質龍頭基金為例，精選高股息與高成長力的優質龍頭企業為持股，並模擬退休後的現金流需求，規劃每月配息與年終配息機制，因此廣受存股族青睞，成為目前台灣市場規模最大的台股主動型基金。

(中時新聞網)