小朋友在百年糯米橋下溪流戲水泡腳，消暑又疏壓。（羅浚濱攝）

新冠疫情全國三級警戒延長到28日，新竹縣各觀光景點和老街都配合自主暫時停業，民眾呆在家都快宅出毛病，有的人趁端午節連假到淺山地區步道呼吸芬多精，或在山林溪流泡腳戲水，疏緩疫情帶來的心理壓力！

5月底這波鋒面過境的梅雨，適時讓新竹縣河川「解渴」，頭前溪上游的油羅溪和上坪溪及各山林溪流，都恢復潺潺流水的景象，山林步道在雨水滋潤後，林木也更顯生機。

縣府交旅處長游志祥說，疫情三級警戒延長到28日，縣內各風景區、遊樂區、湖口、北埔及內灣老街，業者和攤商都配合自主停業，端午連假幾乎都沒開店營業，也未見人潮。

游志祥並說，新竹縣各鄉鎮能夠吸收芬多精的步道，大都沒有封閉或禁止進入，由各鄉鎮公所派員勸導遊客配合防疫，都要佩戴口罩，在目前幾乎無處可去的狀況下，山林步道和溪流成為民眾疏壓最好的選擇！

「呆在家快1個月都要發霉了！」帶妻子到橫山大山背騎龍古道散心的陳姓民眾說，因怕染疫遠距辦公，幾乎沒有外出，端午年連假也沒有過節氣氛，每天宅在家吹冷氣追劇，身體都覺得不對勁，從竹北開車到大山背也不遠，出來走走接近大自然，心情會好一點！

騎龍古道沿線有楓香瀑布和百年糯米橋等景點，不少家長趁著端午連假帶孩子來戲水，李姓民眾說，兩個孩子每天用電腦和手機做線上學習，怕染疫都不敢出門到人多的地方，到大山背遠離塵囂的溪流戲水泡腳，可以消暑也能疏解壓力，大家都希望疫情能趕快結束。