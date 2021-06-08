【愛傳媒Jack Dai專欄】工作空擋偶然看到這三題，直覺是不難想像的普通問題，但似乎是很多人的疑惑，乏味的意見如下。

一、確診數最高縣市，首長滿意度也高

若說的是雙北，各國確診人數最多的城市，除了如對岸湖北早期就封鎖住的之外，診數最多的多為人口最多的城市，如東京都之於日本（21%），馬德里之於西班牙（19%）、加州之於美國（11%）。

換言之，做得好不好跟確診多不多其實沒有正相關，終究人煙稀少的城市最難群聚。因此，目前雙北的比例最高，後續推測也會均值回歸。

二、苛刻員工致染疫的公司，股價高漲

這點較為中立，沒辦法，股價是未來預期在此時的兌現，全球IC需求太旺，封測產能供不應求，實在不缺單，疫情造成的產能損失甚至可能是漲價利多。

解讀面多，此題見仁見智。

三、製作疫苗的公司，連續跌停

若說的是高端，那就相對合理了，疫苗三期臨床時間長，只有國家力挺的特殊情況才能縮短三期試驗，而高端卡在二期未解盲，面臨三大利空：

1. 國內急需，國外疫苗援助到來。（有驗證過的可以打）

2. 歐盟發布的疫苗護照，高端看起來沒機會。（打了也不能出國）

3. 未經三期的消息普及。（因疫情而成普及知識）

三記深見骨的右鉤拳，讓還沒有產出、股價卻已經吵的鬼高的高端估值破滅。以上是我寫起來都覺得無味的解讀，各位怎麼看？

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)