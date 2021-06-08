證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤8日狹幅震盪走弱，終場小跌7.7點，收在17,076.21點。就技術面觀察，呈現價跌量縮，KD指標持續於高檔鈍化，惟K值已小於D值，投資人應居高思危。

大盤連三日天失守5日均線，且台積電的日KD指標也已交叉向下、K值跌破80，近期台股續回檔機率高。至於大盤近期究竟是小幅回檔還是重挫，目前前景未明，還需視國際股市表現而定。不過，美股道瓊、費半指數的日KD指標交叉向下，那斯達克指數則是交叉向上，目前市場多空拉鋸，故建議投資人近期暫時觀望，降低持股比重。

個股方面，本周納入投資組合的大田，高爾夫球產業復甦，台灣代工廠業績暢旺，第二季營收獲利可望持續創高，投信買盤未鬆動，股價緩步上攻。

觀察盤面表現，股價前日重挫的航運三雄、航空雙雄，股價8日再度止穩大漲；而前日大漲的ABF載板三雄，反而股價重挫，顯示市場資金混亂，當沖及隔日沖籌碼凌亂，主因於盤面欠缺主流，意味著大盤可能會回檔，近期操作難度高。

(工商 )