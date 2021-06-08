電動車大廠特斯拉爆出離職潮，官方證實重型卡車部門總裁Jerome Guillen已離開公司，這也是近期特斯拉第二位離職的高級主管，Jerome Guillen過去為執行長馬斯克（Elon Musk）重要左右手，曾在2018年主導特斯拉量產Model 3車款，幫助公司渡過當時潛在的破產危機。

CNBC報導，特斯拉發布聲明證實此事，並感謝Jerome Guillen長期以來的付出，祝福接下來發展順遂。研究公司New Street Research分析師Pierre Ferragu則指出，Jerome Guillen的離開，是特斯拉的重大損失，顯示其在公司的重要性。

事實上，Jerome Guillen在 2010年進入特斯拉，並擔任Model S系列總監，2018年起負責公司所有汽車業務，擔任公司汽車部門總裁期間，協助特斯拉在上海開設第一座海外工廠，並擴大與電池供應商的合作關係。

最為人所熟知的事蹟則是，2018年特斯拉遇到潛在破產危機，但Jerome Guillen決定讓加州廠擴產，以完成客戶交車需求，讓生產線運作能及時上軌道，特斯拉也得以擺脫危機。

然而今年3月，Jerome Guillen轉任重型卡車業務主管，並於3個月後離職，這也是4月以來，特斯拉第2位高級主管離職，前一位是前法律副總裁Al Prescott。

(中時新聞網)