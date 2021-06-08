英國央行周一表示，「穩定幣」的支付，一種通常與傳統貨幣掛勾的加密貨幣支付方式，在開始被廣泛使用時，應該與銀行一樣受到相同的監管。

英國央行還表示，目前還沒有決定是否要發行自己的央行數位貨幣(CBDC)，英國財政部長稱之為英國幣(Britcoin)，並請央行進行研究。

央行行長貝利(Andrew Bailey)認為，穩定幣作為一種支付手段的前景，以及CBDC的新主張，已經產失了一些困難的問題。

穩定幣是一種加密貨幣，其設計的目的是相對於傳統黃金等商品，具有穩定的價值，以避免例如比特幣或其他數位貨幣出現不切實際的波動。

英國央行指出，如果數位貨幣的規模大到足以對金融穩定產生影響，那它們就需要比較嚴格的監管。穩定幣也應該符合與商業銀行提供貨幣，以及銀行存款一樣的相同標準；穩定幣的發行也要滿足資本和流動性的規定，並提供存款保險。

(時報資訊)