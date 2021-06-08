大陸國防部新聞發言人吳謙8日就美國聯邦參議員訪問台灣一事答記者問。

有記者提問稱，據媒體報導，美國會參議員6月6日搭乘美空軍C-17運輸機訪台。請問對此有何評論？

吳謙就此表示，美國議員搭乘軍機訪台，利用台灣問題搞「政治秀」，挑戰一個中國原則，妄圖達到所謂「以台制華」的目的，這是非常惡劣的政治挑釁，我們對此表示堅決反對。

吳謙說，必須指出，美方的這種行徑嚴重違反聯合國2758號決議和國際社會關於一個中國的共識，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美關係的基礎和台海和平穩定，嚴重損害包括台灣同胞在內的全體中華兒女的根本利益，是極不負責任的，也是非常危險的。民進黨當局「挾洋自重」，置台海和平與民族大義於不顧，最終必將玩火自焚。

吳謙強調，我們要求美方立即停止與台灣地區開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。台灣的前途在於祖國統一，台灣同胞的福祉繫於民族復興。祖國必須統一，也必然統一。如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國人民解放軍將不惜一切代價，堅決予以迎頭痛擊，堅決捍衛國家統一和領土完整。

(旺報 )