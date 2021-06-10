大陸商務部10日舉行的例行記者會，會上，針對美方撤銷對抖音（TikTok）、微信等大陸應用程序的有關行政令一事，大陸商務部新聞發言人高峰表示，這是朝著正確方向邁出的積極一步。

高峰表示，陸方注意到美方撤銷了上屆政府針對抖音（TikTok）、微信等大陸應用程序的有關行政令，這是朝著正確方向邁出的積極一步。但也注意到，美方同時要求對外國應用程序的安全風險進行審查，而且美國外國投資委員會仍在對TikTok進行審查，希望美方公平公正地對待大陸企業，避免將經貿問題政治化。

(中時 )