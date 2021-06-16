目前已85歲的海洋地質學家汪品先，近日陸續在大陸網路平台上發布海洋研究的相關科普教育的內容，不到一周就吸引28萬粉絲關注，儼然成為時下最流行的網紅。

香港《南華早報》報導，隨著科學教育內容深受民眾喜愛，85歲的海洋地質學家成為中國最新的社交媒體明星 在中國社交媒體上，海洋地質學家汪品先成為最新大受歡迎的科學網紅，從而進一步鞏固中國學者和學術機構近來在熱門網路視頻平台上取得的成就，創作深受民眾喜愛的科普教育內容。

報導稱，85歲的汪1991年當選為中國科學院學部委員（院士）。日前他在網路平台發布兩條影片後，不到一周就吸引28萬粉絲關注。截至目前為止，兩條視頻，第一條是介紹他在大洋鑽探項目方面的體會，另一條與計算南海年齡有關，已被觀看200多萬次。如今在中國，與汪院士一樣，越來越多科學家和研究機構正在社交媒體上讓科學走近普通受眾，尤其是在眾多平台上的年輕用戶。

報導說，中國科學院物理研究所是其中更活躍的機構之一，常為普通網友展示科普內容。自2019年發佈首條影片吸引150多萬粉絲關注以來，該所帳號已發佈570多條影片，累計播放量接近4900萬次。該所有關第一張黑洞照片的影片吸引130萬次觀看。

大陸網路平台相關人士稱，生活技能教程和日常小知識的科普大受追捧，是該平台去年增長最快的視頻品類之一，且中國Z世代占到用戶的大多數。儘管向來以娛樂和幽默視頻為主，但如今中國的眾多短影片平台也在越來越吸引來自學術界的嚴肅內容創作者。中國科學院在抖音的帳號也已吸粉近120萬。