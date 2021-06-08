工業電腦廠友通（2397）啟動公開收購，將以每股32元價格增持子公司羅昇（8374）約16％股權，最高收購數量為1,797萬股，以8日收盤價換算，溢價幅度約16.78％，若全數收購完成，友通持有羅昇股權將過半。

友通8日董事會通過，將公開收購羅昇16％股權，主要目的為進一步結合雙方資源，加速智慧製造整合，並增加投資收益。預計對羅昇最高收購數量為1,797萬股，以每股32元計算，最多將斥資5.75億元；最低收購數量約561.25萬股，約占羅昇普通股5％，若收購股權比例達最低收購股數，本次公開收購即為成就。

友通指出，本次公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於6月9日，公開收購開始日預計不晚於6月10日，收購截止日期為7月29日。

羅昇深耕機電控制多年，代理歐日台逾30家知名自動化業驅動控制系統、監控、傳控、流體元件系統產品品牌，目前友通持有羅昇股權約35.2％，若達最高收購數量，合計友通將持有羅昇股權將正式超過五成，達51.2％持股過半。

友通表示，雙方藉由增加持股深化合作，將進一步提供更完整的軟硬體服務，滿足製造業客戶一站購足、全方位解決方案需求。

羅昇5月營收3.48億元，月增13.68％、年增48.32％，累計前五月營收15.33億元，較去年同期大幅34.79％，業績表現顯著回升。

(工商 )