加拿大公民康明凱、史佩弗已被中國監禁911天。媒體披露，加拿大駐中國大使鮑達民4月初曾赴華府3週與美國高官會談，盼以美國暫緩起訴華為財務長孟晚舟，促成兩人獲釋。

加拿大2018年應美國引渡要求，逮捕中國電信設備巨擘華為公司的財務長孟晚舟。隨後不久，加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）與史佩弗（Michael Spavor ）便在年底被中國政府拘禁。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）曾指控北京對兩人捏造莫須有的罪名，試圖向加拿大施加政治壓力，好讓孟晚舟獲釋。

環球郵報（The Globe and Mail）今天報導，鮑達民（Dominic Barton）4月初赴美時，曾與白宮國安會、司法部、國務院、國防部、財政部、商務部官員會面，還與中國駐華府大使崔天凱會談。

根據環球郵報引述的3名消息人士，鮑達民秘密赴美的任務，包括討論美國暫緩起訴孟晚舟的可能性，這樣一來，康明凱、史佩弗有可能重獲自由。但消息人士拒絕討論延後起訴協議的協商細節。

保守黨籍國會議員莊文浩（Michael Chong）今天質疑，加拿大有駐美大使希爾曼（Kirsten Hillman），政府為何要派駐中國大使前往華府。

外交部長賈諾（Marc Garneau）對此回應，希爾曼與鮑達民都扮演談判關鍵角色，但鮑達民非常熟悉孟晚舟的狀況，還有康明凱、史佩弗當前的處境；鮑達民也跟孟晚舟在深圳的雇主進行討論。

賈諾還說，鮑達民經常在中國、加拿大和美國與華為聯繫，因為華為在美國有法律代表。

莊文浩提問鮑達民是否幫北京轉達訊息給華府，賈諾否認。

2020年底，美國司法部曾與華為討論一份認罪協議，這將讓孟晚舟得以返家，並使中國可能釋放兩名加拿大人，但談判似乎已經停擺。目前還不清楚鮑達民4月赴美討論後，是否能重啟相關談判。

孟晚舟交保後，現居價值1370萬美元的溫哥華（Vancouver）自宅，目前還在對抗要求被引渡至美國案。

(中央社)