電動車大廠特斯拉近期面對多方壓力，包括大陸女車主維權事件、大陸地方政府調查公家機關員工是否持有特斯拉，甚至涉及軍方相關部門也要求不准或轉賣特斯拉，主要是特斯拉攝影機可能回傳資料給美國政府，甚至還有美媒唱衰其在大陸5月淨訂單遭腰斬。但最新數據顯示，特斯拉5月在陸不僅沒有腰斬，還突破4月數據。

特斯拉早些時間還下跌超過1%，報告公布後，特斯拉轉漲超過3%、暫報625美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 最新研究報告指出，儘管特斯拉股價今年以來表現不佳，但是受惠於大陸市場強勁需求，仍看好特斯拉前景與電動車市場發展。特斯拉近來面對自動輔助駕駛系統安全問題、晶片嚴重缺貨、在大陸面對公關問題，導致特斯拉今年股價從超過880美元歷史高點，一度大跌至600美元之下。

電動車大廠特斯拉近期宣布，已經在大陸建設好數據存儲中心，應付北京當局針對特斯拉把資料回傳至美國、引發國安疑慮的問題。據外國財經媒體先前報導，浙江及廣西省政府針對公家機關的員工進行調查多少人持有特斯拉。

大陸氣象局也要求員工不准購買特斯拉，若是已經擁有特斯拉的員工，則是要求轉移給其他人。中共中央宣傳部也針對機構內的人員及家屬是否持有特斯拉汽車進行調查，這些都是基於對特斯拉資安疑慮的行動。

甚至美媒The Information引述消息人士報導，特斯拉4月淨訂單量將從原本預估的1.8萬張，5月降至9,800張，此前特斯拉披露4月在陸銷量2.58萬輛、3月為3.54萬輛，特斯拉Model 3更被上汽通用五菱推出的低價國產車宏光mini ev以月銷量30,602輛超越。

大陸乘用車聯合會最新報告指出，5月新能源乘用車市場多元化發力，批發銷量突破萬輛的企業有特斯拉中國33,463輛、比亞迪32,131輛、上汽通用五菱27,757輛、上汽乘用車11,049輛。

最新數據來看，特斯拉5月在陸批發銷量33,463輛，較4月25,845輛仍有成長，零售銷量21,936輛、較4月成長近1倍，出口則是來到11,527輛，較4月14,714量略微下滑。這段期間不僅是路透等外媒，也有多家陸媒對特斯拉前景紛紛表達堪憂。

據特斯拉知名配件網站《Tesmanian》統計數據，特斯拉在歐洲市場5月銷量繳出9,143輛，年增240％，其中表現最好的是德國，其次法國，英國排名第三。

(中時新聞網)