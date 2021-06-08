高雄知名地標瑞豐夜市今（8）日傳出場主不堪高額地租壓力，最壞打算是將於7月底熄燈，經本報披露後，高市府也出手相救，經發局深夜發新聞稿指出，已主動與瑞豐夜市管委會聯繫，盼由市府領頭，管委會與地主能考量疫情及攤商收入，主動降租共體時艱，市府也會盡全力提供必要協助。

瑞豐夜市管理公司經理陳秝敏指出，整體瑞豐夜市1個月來，虧損3000多萬元，但針對營業至7月31日這是假設地主完全沒減收或無法配合場主免收時的因應對策，並非無轉圜空間。

經發局指出，今日媒體報導瑞豐夜市因疫情影響經營困難一事，市府接獲消息後，第一時間即主動連絡瑞豐夜市管委會並釐清狀況，盼及時為攤商業者提供適切協助。

經發局表示，目前瑞豐夜市管委會配合全國疫情進入三級警戒管制，自5月17日自主停業至6月14日。自治單位考量停業期間攤商無收入，重創生計，也主動向攤商減收一個月攤位租金。對於自治單位減收租金的措施，經發局長廖泰翔表示，非常感謝管委會對攤商的體諒。

針對瑞豐夜市驚傳將吹熄燈號，網友及市民一片譁然，引發熱議。廖泰翔表示，已主動與瑞豐夜市管委會聯繫，盼由市府領頭，管委會與地主能考量疫情及攤商收入，主動降租共體時艱，市府也會盡全力提供必要協助。他強調，瑞豐夜市是高雄代表性的在地夜市，唯有市府、自治會及攤商共同面對當前的困難、協力合作，才能度過難關。

此外，廖泰翔表示，經發局將針對中央紓困4.0的方案，主動向攤商溝通說明申請方式並提供申請上的協助，期盼以最快的速度讓政策資源能夠落地到位。在未來的營運方面，也會提供相關人力及物力上的防疫支援，打造讓市民朋友安心的消費環境。

另外，廖泰翔說明，日前推出「高雄好家載」方案，也已規畫納入市場、夜市及生鮮美食，期盼結合防疫新生活的消費模式，創造新的防疫互助經濟平台，幫助攤商維持基本生計，也讓民眾居家防疫期間，能在家安心享受美食。

(中時 )