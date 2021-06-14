媒體人彭文正爆料蔡英文總統已經施打輝瑞疫苗，遭總統府駁斥為假消息。國民黨主席江啟臣今天表示，當蔡總統還要證明自己沒打疫苗，其實就證明疫苗政策的失誤跟失敗，人民都把防疫工作做好，只差政府提供疫苗，卻還要卸責人民？

對於近期特權施打爭議，江啟臣說，這還是要回到疫苗不夠的問題，疫苗夠的話人民就依序排隊，不用擔心什麼時候打得到、什麼時候輪到自己，疫苗不夠才會擔心，蔡政府應趕快爭取更多有效國際認證疫苗給人民施打，不是透過獵巫製造社會恐慌跟不安還要社會對立；「當妳還要證明自己沒打疫苗，其實就證明疫苗政策的失誤跟失敗。」

藝人賈永婕火速募得330台高流量氧氣鼻導管全配系統捐贈給醫院，受到網友盛讚。對此，江啟臣表示，本來該政府超前部署的事，變成要民間來做，政府應該感到羞愧，所謂超前部署一一破功，讓人民覺得什麼都沒部署，不只落後，還跟不上。他呼籲蔡政府指揮中心不要再剛愎自用，開大門那善意，抱持感恩的心借用民力。

美國恐將拒絕受理新疫苗的緊急使用授權（EUA），國產疫苗取得國際認證將更艱難，江啟臣表示，呼籲不要讓人民當白老鼠，國產疫苗應該趕快做第三期人體試驗，設法取得國際認證，讓人民施打安全有效有國際認證的疫苗，他也呼籲民進黨出來自願代替人民當國產疫苗的白老鼠，讓人民有其他選擇接種國際認證的疫苗。

江啟臣也提到地區疫苗發配問題，江認為，疫苗有限的話，本來就該先以重災區減災為考量，如果重災區分配到的量亞於其他地方，會讓人懷疑是不是有其他考量，比例跟數量要讓外界覺得對重災區減災的重視，而不應該是政治公關考量。

此外，國民黨團擬在立院提5大主決議，包括要求政府分配疫苗秉持公平合理原則、衛福部應該針對施打疫苗祭出鼓勵措施，並針對疫苗施打風險提出救濟補償措施，並在3個月內向衛環委員會提出報告；江啟臣說，黨團提希望讓紓困面面俱到，而他自己也會另外再提針對這段期間不幸因疫情喪生的國人，應該給慰助金跟補償金。