美女醫師吳欣岱透露接種完二劑AZ疫苗心情「超快樂的」。(翻攝臉書)

隨著AZ疫苗持續施打，至今超過70萬人次打完第1劑，超過2萬人次打完2劑，但不良反應事件次數也逐漸提高，截至目前，不良事件累計959件，其中83件為疑似嚴重不良事件，再度引起民眾對是否要接種AZ疫苗疑慮。對此，美女醫師吳欣岱透露接種完二劑AZ疫苗心情「超快樂的」，就如同排iPhone手機「早買早享受」的道理，並呼籲大家將莫德納疫苗留給更需要的人。

心臟血管外科醫師吳欣岱8日在臉書上分享，前一陣子疫苗比較搶手的時候，一些醫療人員紛紛呼籲打到疫苗的同仁不要在公開在社群媒體，以免造成打不到的人有相對剝奪感。但近日又陸續聽到很多和疫苗有關的謠言，造成很多人想搶覺得比較好的莫德納。

吳欣岱透露打完兩劑AZ疫苗後心情，「覺得超快樂的呢，大家平常沒有在排預售iPhone的應該可以理解早買早享受的道理吧～特別是醫療人員。」

除了15萬劑莫德納疫苗將於9日開打，未來還有75萬劑美方贈送的疫苗陸續到位，吳欣岱呼籲，「將莫德納留給孕婦、免疫疾病相關及有血栓病史的人打吧！人家才是真的需要的人啦！」

(中時新聞網)