金管會公布上市櫃企業最新海外及中國大陸投資概況，受惠比較基期較低、經濟復甦及疫情帶動遠距通訊需求增加3因素帶動，2021年首季海外投資收益2688億元、年增達6.13倍，在中國大陸投資收益1075億元、年增達3.61倍，雙創近10年同期高點。

金管會統計，今年首季共1278家上市櫃企業赴中國大陸以外海外地區投資，季減少3家、占比78.5％，累計投資金額6.87兆元、季增1.01％、年增0.99％。其中，上市公司6.26兆元、年增1.15％，上櫃公司6195億元、年減0.58％。

投資損益方面，上市櫃企業首季投資收益2688億元、年增達2311億元或6.13倍，創近10年來同期高點。其中，上市公司2598億元，年增達2254億元或6.55倍，上櫃公司90億元，年增達57億元或1.73倍。

證期局副局長郭佳君表示，上市櫃企業首季海外投資收益跳增，主因貨櫃運價上漲及遠距產品需求增加。如上市航運業大賺678億元、年增達673億元，上市其他電子業377億元、年增達283億元，上櫃公司則以電子零組件業25億元、年增達22億元較多。

赴中國大陸投資方面，首季共1189家上市櫃企業赴陸投資、季減達10家、占比73.03％。累計投資金額2.53兆元，季增189億元或0.75％。其中，上市公司2.28兆元、季增167億元或0.74％，上櫃公司2467億元，季增22億元或0.9％。

投資收益方面，上市櫃企業首季在陸投資收益1075億元、年增達842億元或3.61倍，亦創近10年同期新高。其中，上市公司1021億元、年增達842億元或3.38倍，上櫃公司54億元，年增達53億元或53倍。

郭佳君表示，上市櫃企業首季在陸投資獲利跳增，主因石化塑膠產品及遠距通訊需求增加，且去年比較基期較低。其中，上市其他電子業356億元、年增達263億元或2.83倍，塑膠業119億元、去年同期為虧損11億元。上櫃電子零組件業18億元，年增達15億元或20倍。

投資收益匯回方面，上市櫃企業截至首季累計共匯回5414億元，季減67億元或1.22％，郭佳君指出，主因部分公司因轉投資子公司營運不佳，為減少虧損而處分持股，喪失控制權致使匯回金額及投資家數雙雙減少，但過往每年首季投資家數均見減少。

(時報資訊)