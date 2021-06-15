證交所董事會一口氣通過四家公司上市案 16:562021/06/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（15）日召開6月例行董事會，一口氣通過永豐實（6790）、南光（1752）、八方雲集（2753）及三商家購（2945）等四家上市案。 其中，南光因是上櫃轉上市，不用辦理現增公開募股作業，預計最快可望在第三季上半季上市，其餘三家若承銷作業順利，最快也可望在第三季間上市掛牌交易。 證券界先知 福邦證券董事長林火燈牽引獨角獸 走入資本市場 中小型銀行營運穩健 上海銀前五月營收 同期新高 #南光 #八方雲集 #永豐實 #三商家購 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福邦證券董事會通過7／1股東會 將補選一席董事 12:102021/06/11 財經 近百家股東會 搶解禁首周召開 04:102021/06/14 焦點要聞 《觀光股》3類連鎖餐飲業5月營收有撐 八方雲集逆勢登高 10:522021/06/11 財經 證交所再攜手元富證 邀20公司線上說明會 15:302021/06/15 財經 胡伯澤11日回鍋 擔任達新總座 23:032021/06/11 財經 炒房搶金到炒幣 中國大媽瘋投資 04:102021/06/11 焦點新聞 除息潮來襲 台股節後叩關17,500點 04:102021/06/14 財經要聞 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 14:502021/06/15 財經 解盲成功 反讓國產疫苗一槍斃命 04:102021/06/11 時論廣場 房車悲歌再起，Nissan 終止 Premium Sedan：SKYLINE、FUGA 與 CIMA 新世代研發計畫 10:562021/06/15 汽車情報-汽車新聞 高端宣布二期解盲成功 緊急授權EUA最快7月初審查 陳培哲指既定劇本 毫無意外 04:102021/06/11 焦點要聞 財經熱門新聞 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 - 財經 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 苗栗電子廠疫情新增1家 群創光電出現首例移工確診 - 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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