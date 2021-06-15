證交所今（15）日召開6月例行董事會，一口氣通過永豐實（6790）、南光（1752）、八方雲集（2753）及三商家購（2945）等四家上市案。

其中，南光因是上櫃轉上市，不用辦理現增公開募股作業，預計最快可望在第三季上半季上市，其餘三家若承銷作業順利，最快也可望在第三季間上市掛牌交易。