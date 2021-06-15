餐飲股再添新兵，證交所今日通過國內鍋貼連鎖店龍頭八方雲集上市案，國民美食指標企業即將邁入資本市場，按照時程推估，有望於第3季掛牌上市。八方雲集資本額6億元，在台灣擁有「八方雲集」、「梁社漢排骨」、「丹堤咖啡」，香港有「百芳池上便當」和「八方台式麵屋」。

八方雲集2020年營收51.84億元，年增率7.27％，營業利益7.6億元，稅後淨利6.33億，年增率30.57％，賺逾一個股本，EPS高達10.55元，創歷史新高。2021年第一季營收14億元，年增率16.76％，稅後淨利1.36億元，EPS2.3元。八方雲集在疫情期間仍「疫」軍突起，主因為其餐點屬方便攜帶的平價美食，外帶、外送占比達6~7成，相較同業對於疫情的衝擊較小，甚至有望逆勢成長。

八方雲集核心競爭力在於多樣化產品研發和自動化中央工廠，加上智能簡化門市作業流程，從原料品質管控、全自動專利製程技術到門市追蹤，做到當日配送、每日接近零庫存目標，確保食材符合SGS檢測，搭配智能煎台及自動煮麵機，使餐點品質一致，有效克服餐飲業過度倚賴廚師經驗，無法擴大連鎖規模的痛點。標準化且可複製的經營模式，使得八方雲集全台門市已突破千家。

除了主力「八方雲集」，第二品牌「梁社漢排骨」近幾年也開始積極布局，導入「自能點餐機」與「一店一風景」的概念，提供創新式顧客體驗也讓梁社漢排骨展店家數年年成長，預計2021年朝150家邁進，創造第二條成長曲線。

國泰證券指出，這幾年越來越多餐飲業者投入IPO，在如此競爭的環境下，八方雲集仍可維持高度成長，除了上述原因之外，更難能可貴的是其公司核心理念「利他、分享、公益」，早在20年前ESG尚未成為顯學的年代，八方雲集就已秉持此理念對待顧客、員工和加盟主，並落實公司治理、積極參與公益。