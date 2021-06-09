黃曉明和Angelababy（楊穎、Baby）近年一改高調放閃作風，不但不公開合體，連在網上也沒互動，讓兩人婚變傳聞不脛而走，先前他們才一家三口合體力破謠言，Angelababy接著傳出和蔡徐坤過從甚密，又在拍宣傳照時戴上婚戒，讓人霧裡看花，最近她受訪時大談愛情觀，被發現話中藏有玄機。

大陸戀愛實境真人秀《心動的信號》迎來第四季，節目組也官宣固定嘉賓，包括Angelababy、杜海濤、郭麒麟、李雪琴、馬伯騫、宋祖兒等人，其中在接受節目訪問時，談到自己的愛情觀，她認為女生要懂得愛自己，最重要的就是把自己過好，強調自我魅力和年齡無關。

Angelababy表示，生活品味、身材管理、事業成就、興趣愛好，這些都是女性魅力的根源，她也透露，交往初期2人會因為荷爾蒙、多巴胺產生激情，當這些激情都褪去，最後會變成靈魂伴侶，「但你說是不是親人的關係，也不一定，因為現代社會很多親人的關係，很難會有這樣的溝通環境」。

Angelababy指出，現代社會越來越多人選擇單身，新世代有自己的事業、朋友，獨立生活過得更好，那何必將就不是靈魂伴侶的對象，不如一個人生活，「所有快樂和悲傷都是成正比的，你有多快樂，當你失去這段感情就會有多悲傷」，強調自己身邊就有不少這樣的女性朋友，一番言論又再度掀起熱議。

(中時新聞網)