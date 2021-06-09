亞電東台新廠即將進入小批量試產 下半年可望正式開出產能 11:092021/06/09 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞電（4939）5月營收1.44億元，主要受到五一長假影響工作天數，較上月減少7.45%，較去年同期則因去年受疫情影響基期較低，年增48.60%，累計前5月營收為7.47億元，維持雙位數成長動能。 亞電東台新廠則即將進入第二階段小批量試產作業，並可望在今年下半年正式量產，新產線為全新塗佈線產能，並已調配既有成熟產品線，提高新廠稼動率及縮短學習曲線，不僅可望穩定挹注營收貢獻，亦有助未來接單、生產保留彈性調度空間。 陸國家隊聯手華潤微 打造12吋晶圓生產線 聯電遭降評 聯博開首槍降劣於大盤 (工商 ) #全新 #東台 #亞電 #新廠 #將進 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端家族淘金術／創20跌停板不影響事業起飛 電子起家再跨生技地產 07:202021/06/09 財經 桃園含移工企業將發快篩指引 快篩首站為台達電 11:542021/06/09 生活 IC載板廠急擴廠 華立出貨增量可期 11:232021/06/09 財經 環球晶與格芯簽長約 大摩、以賽亞按讚 12:192021/06/08 財經 紐時：美研判習近平顧慮武統 怕摧毀台積電產線 07:572021/06/08 國際 漢唐3員工確診百人居家隔離 台積電寶山P8廠短暫停工 17:582021/06/08 財經 CCL高階含浸設備出貨暢旺 亞泰金屬5月創新高 10:592021/06/09 財經 《化工股》材料5月營收寫同期高 今年拚雙位數成長 11:432021/06/08 財經 乾杯強攻外賣 連烤肉設備都能宅配 11:232021/06/09 生活 《半導體》染疫事件波及 超豐6月產量估減約1成 08:022021/06/09 財經 採用第三代EMP2模組化專屬平台，Opel ASTRA 大改款預告出爐 10:032021/06/09 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 高端解盲倒數拉2根漲停成交7千多張 專家給3個字 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 航運景氣爆炸 謝金河：長榮、陽明、萬海1年後會在哪？ - 財經 神秘客是他？高端終結連6跌飆漲停 這據點竟上榜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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