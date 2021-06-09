亞電（4939）5月營收1.44億元，主要受到五一長假影響工作天數，較上月減少7.45%，較去年同期則因去年受疫情影響基期較低，年增48.60%，累計前5月營收為7.47億元，維持雙位數成長動能。

亞電東台新廠則即將進入第二階段小批量試產作業，並可望在今年下半年正式量產，新產線為全新塗佈線產能，並已調配既有成熟產品線，提高新廠稼動率及縮短學習曲線，不僅可望穩定挹注營收貢獻，亦有助未來接單、生產保留彈性調度空間。

(工商 )