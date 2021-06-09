台東警分局馬蘭派出所今天凌晨在台東市新生路某酒吧，發現疑似有違規營業，現場發現不只業者未戴口罩，還在小包廂內發現4名酒客消費，違法未戴口罩、群聚及營業，預估每位酒客罰款7萬5000元，裁罰金額最高估計67.5萬元，並斷水斷電， 將依規定請縣府衛生局裁罰。

台東警察分局馬蘭派出所在今日凌晨1點多巡邏發現台東市新生路某家酒吧內，傳出陣陣談笑聲，疑似有違規營業情形，但員警敲門卻無人回應，而且拒不開門配合檢查，立即通報支援警力到場埋伏守候，圍堵所有出入口。

經過將近1小時的埋伏，趁酒客開門離去之際進入店內檢查，現場發現不只業者未戴口罩，在小包廂內發現4名酒客消費，且桌上有未食用完畢的餐點及啤酒，違規事實明確。

警方表示，依據傳染病防治法第37條規定，民眾未依規定配戴口罩最高可處新臺幣1萬5000元；室內5人以上群聚每人最高可處6萬元，也就是4名酒客及1名業者每人最高可罰7萬5000元，另外休閒娛樂場所違規營業最高可處30萬元罰鍰，並且斷水斷電。呼籲民眾務必配合政府相關防疫規定，共同防堵疫情。

(中時 )