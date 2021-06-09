國際貨幣基金組織（IMF）對香港金融體系進行評估，指香港穩健的宏觀經濟及審慎政策為香港提供重要緩衝，以應對當前的經濟放緩和未來的衝擊。銀行體系資本維持充裕，並持續保持盈利，不履行貸款比率亦持續處於低水平。在龐大外匯儲備支持下，香港的聯繫匯率制度仍然是支持金融穩定的基石。

評估指出，香港主要的宏觀金融風險因素包括與大陸的廣泛聯繫、高地產估值，以及中美緊張關係升溫下，全球市場波動和本地風險情緒變動。IMF一系列壓力測試顯示，香港金融體系能抵禦極端的宏觀金融衝擊，而且銀行體系在流動性壓力測試下仍能保持穩健，但在境外銀行分行、投資基金、家庭及非金融類企業界別方面可能存在風險。

IMF建議，加強監察在香港同時設有境外銀行分行和本地附屬公司的銀行集團、密切監察以多於一個機構營運的銀行集團的流動性風險，以及確保銀行採用具足夠前瞻性的內部風險模型來監察大陸貸款。

IMF又說，香港宏觀審慎監管政策的體制架構運作良好，有關物業和逆周期緩衝資本的政策立場依然合適。但系統性風險監察和訊息溝通方面仍有進一步強化和改善的空間，而非銀行類金融機構的按揭貸款業務亦可進一步納入規管範圍內。

另外，IMF建議當局採取更主動的跨界別模式去推動金融科技發展，亦歡迎當局計劃推行與氣候相關的強制性披露要求、共通分類目錄及風險評估。

(工商 )