國際美元持穩，且台股9日開低走低、失守「萬七」，外資擴大賣超並進場買匯，雖然出口商也進場拋匯，但新台幣走勢仍是由升轉貶，終場收在27.767元兌1美元的近二周低價，貶值6.4分，結連續二個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量9.88億美元。

外匯交易員指出，台股回檔幅度加大，重跌109點，在連續四個交易日收低後，17,000點最後還是失守，外資擴大賣超台股新台幣149億元，新台幣跟著轉為走貶，出口商雖順勢進場拋匯，但外資原在匯市有買有賣，午後偏向買匯，使得新台幣跌幅加大，向27.8元價位靠近。

外匯交易員認為，本土疫情續燒，三級警戒再延至6月底，國際上關注美國將公布通膨數據，及靜待歐洲央行（ECB）會議結果，外資操作上相對保守，但在匯市並未擴大匯出，加上出口商拋匯支撐，新台幣雖走貶但幅度不大，短線預料轉為偏弱整理格局。

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