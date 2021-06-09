軍事新聞網站「Military.com」8日報導，雖然美國陸軍正迅速推進採用6.8公厘彈藥的「下一代班用武器」（Next Generation Squad Weapons, NGSW）計畫，但美國陸軍部指出，現有M4卡賓槍和M249班用機槍不會這麼快退役，因為量產新口徑彈藥也需要時間。

目前德事隆系統（Textron Systems）、西格＆紹爾（SIG Sauer）與通用動力（General Dynamics）等3間大廠，正共同競爭美國陸軍的NGSW標案，並已開始交付樣槍給官兵測試，預計2022財年第一季（2021年10月1日至12月31日）決定獲勝廠商，稍後展開部署。

不過美國陸軍部負責武獲、後勤和技術（Acquisition, Logistics and Technology）的助理部長布希（Doug Bush）表示，該軍種最大的小口徑彈藥生產商、位於密蘇里州獨立市的湖城陸軍彈藥廠（Lake City Army Ammunition Plant），可能須耗費3至4年的時間，才能完全轉換為量產6.8公厘彈藥；代表即使美國陸軍立刻開始換裝NGSW，在新彈藥供不應求下，許多單位仍將繼續使用M4和M249。

負責統籌美國陸軍部隊現代化的未來司令部（Army Futures Command, AFC）司令莫瑞（John Murray）上將，7日告訴聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）的議員，關於何時淘汰M4和M249，目前尚無定案，須視相關樣槍的測試狀況而定。

莫瑞還提到，由於美國陸軍握有相當的庫存，因此希望2022財年的彈藥採購經費降為21億美元（約新台幣582億元），較今年減少達7億美元（約新台幣194億元）。「Military.com」指出，可能是由於2020年新冠肺炎大流行，官兵訓練減少導致彈藥消耗不如往年。

(中時新聞網)