哈利坦承和父親關係緊張

雖然梅根和夫婿哈利淡出英國王室，遠走美國約已1年半，但仍對王室，尤其是王儲查爾斯缺乏支持和溝通耿耿於懷。

儘管他們認為往事不堪回首，但據《我們周刊》（Us Weekly）和《浮華世界》（Vanity Fair）報導，兩人正設法向前邁進，把重心放在剛出生的女兒，還有在加州建立的「完整家庭」上。

已故黛安娜王妃的前聲音和儀態教練皮爾斯（Stewart Pearce）說，他倆會和王室鬧翻，最初是因為缺乏宮務人員支持感到困擾，後來哈利的父親查爾斯又不常和他們接觸所致。皮爾斯說，眾所周知，查爾斯是個充滿愛心，並很敏感的人，通常會選擇避免劍拔弩張的狀況，他往往會等大家強烈的情緒冷卻後，再加以回應。

而無論是3月接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，或是5月上好萊塢演員謝巴德（Dax Shepard）主持的播客節目時，哈利都坦承，和父親關係緊張。他甚至直言，就在自己和梅根要宣布淡出英國王室前不久，父親就不接他的電話了。

哈利甚至強調，為了打破父母「痛苦與飽受折磨」的循環，促使他設法不讓自己的家庭再受傷害。而查爾斯的朋友透露，哈利說的某些話令王儲既震驚又傷心。這位消息人士說，查爾斯為人文雅溫和，也是位盡責的父親，對家裡發生的這一切當然不會高興，但仍想尋求和解。此外，他強調，查爾斯根本沒有報復心，只想和哈利言歸於好。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）報導，曾為哈利寫自傳的列雯（Angela Levin）說，她從梅根的童書繪本《長椅》（The Bench）中看出了隱藏其間的秘密訊息，那就是哈利似乎不想再回到英國。她說，書裡所畫的紅髮軍人和兒子，顯然就是哈利和兒子亞契，可是那位軍人穿的是美國，而不是英國軍裝。她質疑，那其中似乎有某些含意，難道是「我不想再當英國人了？」

文章來源：Prince Harry’s Strained Relationship With Prince Charles Is ‘Unfortunate,’ Diana’s Voice Coach Says
文章來源：Prince Harry and Meghan Markle Are Reportedly “Troubled” by the “Lapse of Contact” With Prince Charles
文章來源：Prince Harry's biographer asks if royal 'doesn't want to be British anymore' after Meghan Markle's children's book featured illustration of him in US military uniform
哈利梅根鬧太兇 王室終於動手了
親親 凱特擁抱溫情安慰 淚眼查爾斯好窩心
哈利火力全開重砲批王室 女王軟回應威廉氣炸

(中時新聞網)

#梅根 #哈利 #查爾斯 #女兒 #英國王室