哈利坦承和父親關係緊張

雖然梅根和夫婿哈利淡出英國王室，遠走美國約已1年半，但仍對王室，尤其是王儲查爾斯缺乏支持和溝通耿耿於懷。

儘管他們認為往事不堪回首，但據《我們周刊》（Us Weekly）和《浮華世界》（Vanity Fair）報導，兩人正設法向前邁進，把重心放在剛出生的女兒，還有在加州建立的「完整家庭」上。

已故黛安娜王妃的前聲音和儀態教練皮爾斯（Stewart Pearce）說，他倆會和王室鬧翻，最初是因為缺乏宮務人員支持感到困擾，後來哈利的父親查爾斯又不常和他們接觸所致。皮爾斯說，眾所周知，查爾斯是個充滿愛心，並很敏感的人，通常會選擇避免劍拔弩張的狀況，他往往會等大家強烈的情緒冷卻後，再加以回應。

而無論是3月接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，或是5月上好萊塢演員謝巴德（Dax Shepard）主持的播客節目時，哈利都坦承，和父親關係緊張。他甚至直言，就在自己和梅根要宣布淡出英國王室前不久，父親就不接他的電話了。

哈利甚至強調，為了打破父母「痛苦與飽受折磨」的循環，促使他設法不讓自己的家庭再受傷害。而查爾斯的朋友透露，哈利說的某些話令王儲既震驚又傷心。這位消息人士說，查爾斯為人文雅溫和，也是位盡責的父親，對家裡發生的這一切當然不會高興，但仍想尋求和解。此外，他強調，查爾斯根本沒有報復心，只想和哈利言歸於好。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）報導，曾為哈利寫自傳的列雯（Angela Levin）說，她從梅根的童書繪本《長椅》（The Bench）中看出了隱藏其間的秘密訊息，那就是哈利似乎不想再回到英國。她說，書裡所畫的紅髮軍人和兒子，顯然就是哈利和兒子亞契，可是那位軍人穿的是美國，而不是英國軍裝。她質疑，那其中似乎有某些含意，難道是「我不想再當英國人了？」

(中時新聞網)