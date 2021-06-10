本土疫情爆發，疫苗卻不足，近來卻爆發有特權打疫苗的問題。最新消息傳出，行政院有給職顧問丁怡銘，五月中旬已經接種AZ公費疫苗，由於其身分並非第一線防疫工作人員，引發外界關注。對此，行政院表示，參與防疫會議的相關人員、有必要進入指揮中心開會，丁怡銘符合指揮中心所公布「COVID-19疫苗公費接種對象」第2類維持防疫體系運作的中央政府人員。

原本擔任行政院發言人的丁怡銘，在去年11月指稱台北牛肉麵節冠軍店家使用含萊劑的牛肉，結果當日店家出示檢驗報告，證明其肉品未含萊劑，隨即改口道歉，並購買店家商品企圖平息此事，但卻又被網友抓包打行政院統編，不久後宣布請辭發言人，後又於今年3月回鍋行政院擔任13職等顧問職，月薪近12萬元。

今日丁怡銘又遭爆已在5月施打AZ疫苗，引發外界質疑是否有特權插隊之嫌。對此，行政院發言人羅秉成今日表示，為了確保防疫指揮體系正常運作，參與中央防疫會議成員，由於每日均有長時間、室內空間與近距離接觸，均列入第2類人員並建議其施打疫苗。

羅秉成指出，行政院上從院長下至顧問等，都會進到流行疫情指揮中心開會，以及出席行政院防疫會議等等，屬執行防疫任務人員，維持國家防疫能量所需，是防疫指揮體系的一環，符合優先施打11類中的第2類。

羅秉成說，行政院依照程序為上述人員提出疫苗申請施打，符合指揮中心指引，沒有任何特權

關於目前疫苗接種順序，總統蔡英文昨(9日)舉行線上中常會，她強調，中央明定的接種順序，是經過專家討論，考量公共衛生和維持社會穩定需求的結果，也要請執行單位，包括地方政府，確實依照順序，有效率地來施打，「我們是執政黨，更要做表率，請大家在地方宣導，依序施打，輪到你，再去打」。

(中時新聞網)