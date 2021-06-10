因應疫情衝擊，勞動部偕同行政院團隊漸次推行各項紓困措施，並將持續滾動檢討，協助受困勞工渡過難關。勞動部表示，因應疫情衝擊，全臺進入三級警戒，各業百工均受影響，為避免勞工生計陷入困頓，行政院帶領行政團隊包括勞動部在內，基於「弱勢優先、排富及不重複領取」原則下，漸次推行各項紓困措施，未來也將持續滾動檢討，隨時調整因應，以協助受困勞工渡過難關。 勞動部謹說明目前行政團隊主要紓困措施如下：

(一)參加勞工保險勞工部分

1.在事業單位加保之勞工，由經濟部及各目的事業主管機關針對所轄受衝擊產業提供紓困措施，按員工數定額新臺幣4萬元進行企業紓困，以保障員工薪資仍有一定水準；如係經中央流行疫情指揮中心命令停業且給薪未達基本工資企業，亦提供營業衝擊補貼4萬元，其中3萬元要求轉發員工，並由本部就安基金再加發1萬元。

2.以職業工會會員身分加保勞工，由勞動部排富後，以月投保薪資是否超過2萬4千元為基準，分別發給1萬元或3萬元生活補貼。

(二)至於未參加勞工保險而有工作事實之勞工，衛福部已針對「無各項社會保險」、「因疫情導致無薪或是收入減少」者，提供1萬元至3萬元急難紓困金補助，有需求者可善加利用。

(三)勞動部、文化部及交通部並另針對視障按摩師、藝文工作者、司機、導遊及領隊等特殊族群，提供定額現金紓困。

(四)又勞動部將於6月15日再次開辦「勞工紓困貸款」，對象為受疫情影響之勞工，沒有投保勞保之限制，所以，沒有加保而有工作事實（工作收入）之勞工，也可以申請。

(五)此外，勞動部既有「充電再出發」、「安心就業」及「安心即時上工」等各項紓困計畫，均持續推行並延長實施期間，未來亦將持續滾動檢討。 勞動部進一步表示，針對參加勞工保險之部分工時勞工，目前尚無精準投放之紓困措施，勞動部刻正盤點資源及規劃遞送流程，儘速規劃相關措施，俾將其納入紓困對象；其餘各界反映意見，亦均會即時蒐錄，並隨時滾動檢討。

勞動部最後強調，與勞工一同相挺抗「疫」是勞動部的職責和立場，不會忽略或偏廢不同型態勞工的紓困需求，勞動部也會偕同行政院整體行政團隊，漸次推行各項措施，讓需要紓困勞工均能獲得協助。勞工朋友有任何疑問，可至勞動部網站疫情紓困專區查詢（https://www.mol.gov.tw/topic/44761/48532/)相關補助措施，或透過勞動部「1955」專線尋求相關諮詢服務。

(工商 )