國民黨立委葉毓蘭、林思銘、鄭正鈐及李德維4人，日前提案刪減文化部所編列補助費中的3億9047萬5000元，此舉引發不少藝文界人士不滿。葉今日（16）宣布，在她仔細思考後，為避免廣大藝文團體和朋友的擔憂，決定本案撤案，同時也向為此深感不安的藝文朋友們致歉。

葉毓蘭今日在臉書發文表示：「為避免廣大藝文團體和朋友的擔憂，因此我在仔細思考後，決定本案撤案。」

葉毓蘭指出，最初是出於民意代表之職責，因為國家防疫資源有限，所以希望為監督政府合理預算的運用，在這次的紓困預算審查中提出30幾個案子，雖然對於不同部會的紓困補助期限不同都有提案，在部會解釋後也都改為沒有刪減預算的主決議，但因為提案前沒有先諮詢藝文團體，讓藝文朋友們感到不安，深感抱歉。為了避免引起更多的爭議與不必要的擔憂，因此決定撤案。

對此，葉毓蘭強調，她仍向各位支持朋友與所有受到疫情影響的國人承諾，應該要繼續努力堅持監督民進黨的荒腔走板，以及為國人防疫爭取到最多的資源，也希望全國人民可以繼續支持防疫，保障國人生命安全。