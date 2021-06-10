日本政府厚生勞動省決定，對4家國內外藥廠正在開發的共7種COVID-19治療藥物補助20億日圓（約新台幣5.1億元），用於在日本國內進行臨床試驗與申請核准手續等。

日本讀賣新聞報導，這4家藥廠分別是英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）、美國輝瑞大藥廠（Pfizer）、日本的中外製藥與小野藥品工業，每家最高補助6億日圓，盼能加速藥物開發。

報導指出，日本國內目前已核准3種治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的藥物，不過都是以中等症狀或重症患者為對象，但因發生不少輕症患者在家中療養時突然症狀惡化與死亡的案例，希望能有針對無症狀或輕症患者使用的藥物。

日本政府決定補助的7種藥物中，有5種是針對輕症患者，例如葛蘭素史克藥廠開發的輕症新藥，利用抗體攻擊病毒，在國外的臨床試驗可降低重症化與死亡風險85%，已獲得美國批准緊急使用授權。

中外製藥開發使用抗體的注射藥物，臨床試驗發現，若在染疫前使用，可降低發病風險約8成，被期待可用於預防治療；此外也會對輕症患者降低重症化與死亡風險，已獲美國緊急使用授權，並正在日本國內進行臨床試驗。

另外，輝瑞主要開發輕症者使用的抗病毒口服藥物；小野藥品開發將慢性胰臟炎藥物用於治療COVID-19，正在日本進行臨床試驗中。

(中央社)