台中火力發電廠煤倉大火！疑輸煤帶起火 濃煙竄天駭人

台電台中火力發電廠（簡稱中火）TR-62輸煤轉運塔的運煤輸送帶，10日上午7時3分傳出火警，電廠上午7時9分通報消防隊，因現場濃煙密布，消防車進廠全力灌救滅火。台電表示，約上午9時30分左右，火勢已滅，現場持續灑水降溫，初步了解並未造成人員受傷。

台電強調，台中電廠燃煤安全存量15天，目前供電不受影響，未來卸煤方式短期可採取陸運措施替代，不會影響台中電廠用煤供應。

至於這起火災的真正起火原因，台中市消防局將進一步調查事故原因。

台電表示，此次火災事故為TR-62輸煤轉運塔的運煤輸送帶起火，並非煤場火災，更不是電廠火災，請民眾不要誤傳。台電說，現場火勢情況已受控制，現場並持續灑水降溫。 台電說，中火TR-62轉運塔，是負責將卸煤碼頭的燃煤運送至廠內煤場存放，這次輸送帶傳出火災事件，目前電廠各煤場燃煤庫存量，仍充足，各機組均正常運轉，供電狀況不受影響。

這起火災搶救，除出動駐守在中火電廠場內消防隊外，也調動鄰近消防局的清水分隊、協和分隊、龍井分隊、沙鹿分隊到場支援灌救。

(工商 )