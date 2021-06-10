台北市好心肝診所爆發偷打疫苗事件，民進黨團今記者會痛批台北市政府昨天說明避重就輕；並希望台北市政府儘早對外說清楚，不用等檢調查。

至於柯文哲說法是否甩鍋給小股長；民進黨團認為，責任不應該往下推，不應該是全部說成是任何一個單一的公務員個人的行為，而必須要針對整個流程。

民進黨立院黨團今記者會，針對好心肝診所偷打疫苗事件繼續砲打台北市政府；黨團書記長羅致政指出，全國民眾對於台北市政府在這個事件當中所凸顯出來出都不合理、不合常理，甚至有可能違法的部分。

他說，柯文哲市長要中央不要把疫苗拿去人情，但台北市政府有無拿去當人情給特權施打，昨天副市長黃珊珊說法也充滿矛盾，所謂0602專案到底所謂七大行基層診所被列此專案，但市府網站還停留在5月13日的30家，北市府應公布新增簽多少家診所。

他說，這些簽約診所到底配送多少疫苗？而這些疫苗發了多少醫院？發出多少？其他新診所有無類似志工及特權施打？好心肝是用何方式通知來打，這些人都是志工？還是捐款人及董監事？配送一百多瓶，到底是誰批准，公文請給大家看；台北市其他聯合醫院相關院區有無類似人情或特權施打？

他強調，台北市還有五千多位基層醫護等施打，卻還沒被通知：藥師還有三千多位尚未施打，應該盡快把這洞補起來。

黨團幹事長劉世芳也表示，台北市政府對特權跟人情應該要對外釋疑。

(中時 )