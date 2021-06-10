在女裝電商擔任網路客服人員的蔡姓女子，去年6月遭公司以新冠肺炎病毒疫情影響，致營業虧損及業務緊縮為理由解僱，蔡女提告表示，公司因疫情反而生意爆增、要求復職，台北地方法院採信她的說法，判決僱傭關係存在。可上訴。

蔡女表示，公司從事「服飾」商品販售事業，其無實體店面，經由架設網站網頁經營其服飾商品行銷，她從2017年12月18日擔任網路客服人員，負責消費者網路客訴處理及退、換貨工作，每月薪資2萬8000元。

蔡女說，去年5月公司提出員工資遣通知書，聲稱因遭逢新冠肺炎病毒疫情影響，致公司營業虧損、業務緊縮，要她以後不用來上班工作，她認為公司是因她不配合拍攝「家庭親子裝照片」，才違法資遣解僱她。

蔡女提出資料表示，去年1月下旬因應爆發「新冠肺炎病毒疫情」，實施緊急實行防疫措施，但對於無實體店的「網路電商」從事銷售服飾商品之公司業務，根本無所妨害，反而適足促進網路電商銷售營業商機，公司未虧損反而生意變好。

台北地院依據資料認為，該公司未受疫情影響須資遺員工，反而在人力銀行招募更多員工，由公司沒有在法院言詞辯論期日到場，或提出書狀作何爭執，法官認定蔡女的主張是真實，判決她與公司的僱傭關係存在。

(中時 )