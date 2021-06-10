大陸央視新聞用戶端10日報導，中國駐歐盟使團團長張明當地時間6月9日表示，中歐合作機遇遠大於挑戰，即便受疫情影響，中歐貿易和投資都在持續增長。中歐只要做到相互尊重，互利合作，就完全可以超越國家間的制度差異，並將這種差異轉化為雙方互相成就的優勢，攜手辦成有意義的大事。

報導稱，當天，張明通過視訊方式出席歐洲學院舉辦的中歐關係交流活動並發表演講。演講結束後，張明還就中歐美關係、中歐相互認知、中國對歐投資、中國民族文化多樣性等問題回答了同學們的提問。

歐洲學院院長、前歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋裡尼以及歐洲學院師生近200人出席了當天的活動。

據悉，歐洲議會日前擱置審議「歐中投資協定」案；歐洲聯盟執委會於9日當天，譴責香港對選舉法做出重大修改，指中國違反了國際承諾，並表示將考慮派遣歐盟高級代表團前往香港。中國駐歐盟使團發言人隨即就歐盟涉港聲明回應稱，任何干涉中國內政的舉動都會遭到中國人民堅決有力的反擊。

(中時 )