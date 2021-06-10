人大重陽金融研究院高級研究員羅思義（John Ross）在大陸觀察者網撰文表示，美國為應對新冠疫情而推出的這一龐大刺激計畫，正帶動美國經濟復甦和增長，美國的大規模刺激計畫意味著，放棄新自由主義的美國已成為中國更強大的經濟競爭對手。

羅思義指出，美國為何為應對新冠疫情推出如此龐大的刺激計畫？迄今為止，這是和平時期美國歷史上規模最大的刺激計畫，規模幾乎是國際金融危機後的兩倍。答案不僅在於新冠疫情，還在於中國應對上一次國際經濟危機的成功以及美國遭受的失敗，後者迫使美國放棄了新自由主義。拜登的政策清楚地表明，除非美國放棄新自由主義，否則美國將沒有機會與社會主義中國競爭。

根據拜登推出的經濟政策得出的結論顯而易見，羅思義稱，拜登已經完全放棄「小政府」的政策，即新自由主義的政策，這些政策在過去四十年中，即便在實踐中沒有得到完全遵循，但在意識形態上占了主導地位。當美國繼續在口頭上批評中國為應對國際金融危機而推出的大規模經濟刺激計畫，同時，實際上美國已經得出結論，認為大規模刺激計畫是有效的。

其次，美國為應對新冠疫情而推出的這一龐大刺激計畫，正帶動美國經濟復蘇和增長，其速度遠快于國際金融危機後。也即是說，與國際金融危機後規模小得多的美國經濟刺激計畫相比，美國政府的力量驅動的經濟反應要有效得多。

由此可見，放棄新自由主義的美國已成為中國更強大的經濟競爭對手。儘管中國經濟增速繼續超過美國，但美國的大規模刺激計畫意味著，中國在經濟增長方面相對美國的優勢很有可能將低於國際金融危機後。

羅思義還稱，與此同時，因為新自由主義的破壞性影響而放棄新自由主義，改為照抄中國作業的美國或將敦促中國放棄中國模式，甚至為中國新自由主義者張目，鼓動他們在中國宣揚新自由主義，以削弱中國。美國正實施大規模刺激計畫來提振本國經濟，但它將完全反對中國實施任何刺激計畫，即便是適合中國的刺激計畫。雖然新自由主義在美國已經被拋棄，但由於其政策的破壞性影響，美國將試圖提升中國新自由主義者的威望，以損害中國經濟。

(中時 )