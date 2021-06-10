6月15日是一年一度的警察節，大台中警察之友會理事長賴文玉結合警友會成員的力量，特別在警察節前夕，至台中市警察局捐贈160萬元做為員警加菜金及添購防疫物資之用，讓警察無後顧之憂，全力守護市民安全；捐贈儀式在警察局貴賓室舉行，由局長楊源明代表受贈。

大台中警察之友會理事長賴文玉表示，值此警察節前夕，新冠肺炎疫情肆虐之時，警察的勤務毫無鬆懈，更加繁忙和危險，甚至是站在防疫的第一線守護民眾的安全，但也正是因為警察守護國家的安全跟社會穩定，民眾才可以安心工作，透過歷次民調可以知道，民眾對警察的滿意度很高，他身為臺中市民，要在警察節前夕，大聲的向警察局的所有警察同仁說「謝謝您們，辛苦了」。

台中市警局長楊源明表示，2021年重中之重的工作就是防疫，警察除了維護治安，也被賦予協助防疫的重責大任，值此疫情嚴峻期間，更能看出警察工作的不可或缺，他在警察節前夕，除了向辛苦的所有同仁表達感謝外，也提醒同仁執勤時要特別注意防疫安全。

不過去年、今年都因為新冠肺炎疫情影響，慶祝活動因此取消或停辦，因為疫情關係，警察必須站在第一線配合各單位執行防疫工作，甚至還有警察人員因此確診。為此，大台中警察之友會理事長賴文玉捐贈160萬元做為員警的加菜金，及購買執勤需要的防疫物資，更讓的所有同仁感動，也讓同仁在執行勤務時更有保障。

(中時 )