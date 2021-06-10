5G是智慧城市的基礎，亞太電(3682)今(10)日宣布，攜手富鴻網、光寶科(2301)於北市健康路的「5G智慧IoT路燈號誌共桿」示範點，進行通訊網路及應用服務的升級，共同打造業界首座整合路燈、交通號誌和物聯網設備於一體的5G毫米波(mmWave)智慧桿。

美國研究機構Navigant報告預估，2028年全球將有超過9000萬盞的智慧桿，未來衍生的智慧創新應用產值將超過70億美元，智慧桿成為未來發展5G智慧城市的關鍵基礎設施。

本計畫由亞太電提供5G網路，富鴻網進行5G應用整合與工程建置，光寶科進行燈桿示範點的建置。智慧桿5G網路採28GHz頻段，相較3.5GHz(Sub-6)，其為毫米波頻段(mmWave)擁有高速傳輸、低延遲優勢，未來智慧城市中，將布滿綿密的5G互聯基礎建設，而智慧桿搭載AIoT環境品質空氣感測器、CCTV影像辨識、自駕車C-V2X (Cellular vehicle-to-everything,C-V2X)車聯網通訊技術、號誌控制、互動式螢幕等多元設備與裝置，透過5G網路加速資料傳輸，落實聯網應用，協助政府更即時地進行環境汙染、人流及車流分析、違規偵測、交通運輸管理等遠端監控服務，提升城市治理營運效率，加速智慧城市的推展。

亞太電表示，「智慧IoT路燈號誌共桿」示範點提供LED路燈、交通燈的二合一功能外，同時搭載C-V2X路側設備RSU (Roadside Unit,RSU)，安裝於路燈號誌共桿設施，對於相關道路上之交通應用服務如號誌對人與車、車對車、人對車等應用，將大幅提升交通運輸管理的營運效率。此外，該燈桿設計隱藏空間，妥善配置各式電力配線，減少燈桿線路垂掛，藉此完善市容，燈桿亦搭載空氣品質偵測器、行動網路基地台等設備與裝置，衍生多元智慧路燈聯網應用服務。

富鴻網表示，富鴻網擁有全方位軟硬體系統整合服務，身為「5G智慧杆標準推動聯盟」成員，未來將持續拓展及整合智慧桿相關的智慧聯網服務，與合作夥伴攜手串聯智慧桿產業鏈，搶進全球5G智慧杆商機。

此次在燈桿頂部加裝「5G微型基站」，升級為5G智慧桿，5G服務可加速資料傳輸，協助北市府更即時監管與控制路況，有助發展多元智慧聯網服務，包括擴大路燈與其他智能方案聯網端的承載量、加速維修回報與資料收集，同時搭配邊緣運算，針對道路檢視、環境監測、智慧安防、智慧交通等，提供更安全、高效的智慧城市應用。

(時報資訊)