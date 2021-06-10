「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱，年年邀集臉友集結愛心，在端午節時贈送愛心粽給彰化家扶中心，6年來已經贈送1萬5060顆肉粽，今年一樣集結大家愛心，2810顆肉粽在10日送到彰化家扶二林服務處。(彰化家扶提供／吳建輝彰化傳真)

「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱，年年邀集臉友集結愛心，在端午節時贈送愛心粽給彰化家扶中心，6年來已經贈送1萬5060顆肉粽，今年一樣集結大家愛心，2810顆肉粽在10日送到彰化家扶二林服務處，所有愛心肉粽將在端午節前夕，發送到二林、大城、芳苑、埤頭、竹塘等五鄉鎮的全扶助家庭，陪伴他們度過一個充滿愛的端午節。

「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團的社員們，在版主林煌凱的號召下，致力於關心在地弱勢族群照顧，今年社團在臉抒發部招募訊息後，短短三天就募集到5500顆肉粽，除了分享給家扶281戶沿海偏鄉扶助家庭外，也分享給10個在地社福單位，以及社區課照班。

林煌凱表示，今年因為新冠肺炎疫情關係，嚴重影響大家的生活與經濟收入，本來生活就不易的弱勢家庭更是雪上加霜，因此愛心絕不能中斷，也感謝所有設有齊力響應，讓溫暖的散心伴隨肉粽香氣，散播到每戶弱勢家庭，也希望大家能繼續支持響應，讓愛心粽活動能年年延續。

家扶主任王震光表示，南彰偏鄉要利用網路社團進行公益著實不易，但「二林四鄉鎮呷透透」做到了，自2016年開始關心在地弱勢家庭，愛心粽這6年來一共嘉惠給家扶高達1萬5060顆，真的相當驚人，感謝版主林煌凱與所有社友長期對家扶的支持，也希望能有更多網友加入愛心行列，繼續支持家扶，用愛陪伴他們挺過疫情。

(中時 )